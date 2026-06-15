Oliver Tree revelou para quem ficaria sua herança um mês antes de morrer em acidente no Rio

A morte de Oliver Tree, aos 32 anos, em um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, trouxe à tona uma declaração feita pelo artista poucas semanas antes da tragédia. Em entrevista concedida ao podcast Zach Sang Show, em abril deste ano, o cantor revelou que já havia definido em testamento o destino de sua fortuna.

Na ocasião, o músico afirmou que não pretendia deixar sua herança para familiares e que desejava direcionar todo o patrimônio acumulado ao longo da carreira para iniciativas voltadas ao incentivo de artistas e à produção cultural.

Durante a conversa, Oliver explicou que não considerava a riqueza conquistada como algo exclusivamente seu.

"Não acredito que nenhuma riqueza ou coisa gerada por ela seja minha. Já deixei claro em meu testamento que, quando eu morrer, ninguém da minha família receberá um centavo", declarou.

O artista acrescentou que pretendia garantir apenas o sustento e a formação acadêmica de futuros filhos, mas sem proporcionar uma vida baseada em privilégios financeiros.

"Vou garantir que meus filhos concluam a faculdade. Mas eles não vão ter berço de ouro."

Fundação para apoiar artistas

Segundo Oliver, a ideia era que os rendimentos gerados por suas músicas fossem destinados a uma fundação criada para financiar projetos artísticos.

"A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas", afirmou.

O cantor também contou que havia estruturado um comitê formado por colaboradores e parceiros criativos, responsável por decidir anualmente quais artistas ou iniciativas receberiam os recursos.

Tragédia no Rio de Janeiro

Oliver Tree está entre as seis vítimas do acidente envolvendo dois helicópteros ocorrido na manhã de domingo 14, na região do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O caso provocou grande repercussão no Brasil e no exterior, além de uma onda de homenagens de fãs nas redes sociais.

Após a confirmação da morte, o artista registrou um crescimento expressivo em suas plataformas digitais, com milhões de pessoas buscando relembrar sua trajetória, músicas e declarações que, agora, ganharam um novo significado.