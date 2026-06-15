Influencer diz que quase embarcou em helicóptero que caiu no Rio

O influenciador Thiago Alcântara, conhecido nas redes sociais como Iae Break, revelou que quase esteve em um dos helicópteros envolvidos no acidente que deixou seis mortos no Rio de Janeiro, no último domingo, 14. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele contou que havia sido convidado para participar do passeio aéreo, mas acabou desistindo por já ter um compromisso previamente agendado.

Abalado, o criador de conteúdo afirmou que a notícia o atingiu profundamente, principalmente porque mantinha contato próximo com algumas das vítimas nos últimos dias. Entre elas estava o cantor norte-americano Oliver Tree, que estava no Brasil para uma série de atividades e experiências culturais.

Durante o desabafo, Thiago contou que acompanhou Oliver Tree em passeios por pontos turísticos do Rio de Janeiro e participou da produção de conteúdos ao lado do artista. Segundo ele, o cantor demonstrava entusiasmo em conhecer melhor o País e criar conexões com os brasileiros.

"O Oliver veio para o Brasil para se conectar com os brasileiros. Ele dizia que os brasileiros tinham uma energia parecida com a dele", relatou o influenciador, emocionado.

Thiago também destacou a personalidade do músico, descrevendo-o como uma pessoa generosa, determinada e extremamente talentosa. "O Oliver tinha um coração gigante", afirmou.

Acidente deixou seis vítimas

A colisão entre os helicópteros aconteceu na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após o impacto, as aeronaves caíram em uma área de estacionamento de uma concessionária de veículos, provocando um incêndio que mobilizou equipes de resgate.

Entre as vítimas estão os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Lucas Brito Chaves, Oliver Tree, Lucas Vignale e o youtuber argentino Gaspar Prim.

Além de Thiago Alcântara, o produtor musical Victor WAO também teria sido convidado para participar do passeio, mas não embarcou. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.