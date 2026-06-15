Acidente com time de basquete deixa sete mortos em rodovia no Ceará

Segundo o tenente coronel Rômulo Freitas, do Corpo de Bombeiros de Tauá, os demais passageiros apresentaram apenas escoriações, sem ferimentos graves.

O veículo transportava a equipe masculina de basquete sub-19 da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (ADEJU), que retornava da cidade de Sobral, após ganhar a competição regional de basquete da categoria. O grupo seguia para Juazeiro do Norte, cidade de origem dos atletas.

Até o momento, seis vítimas foram identificadas: Marcos Miguel Henrique Ferreira Bezerra, João Paulo Sampaio, Luiz José de Morais, Cauã Rodrigues Fratta, Jonatas Samuel do Santos e Matheus Henrique Ferreira.

As autoridades foram acionadas por volta das três horas da manhã, e a ação de resgate contou com agentes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar do Ceará, Polícia Rodoviária Estadual e outros agentes.

Autoridades informaram que a maior parte dos passageiros já tinha conseguido sair de dentro do veículo e mostrava sinais de choque. Apenas uma pessoa precisou ser resgatada dos escombros do ônibus.

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Acidente

O veículo despencou de um barranco na estrada. A Perícia Forense do Estado do Ceará está atuando no caso, e de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) o motorista do veículo prestou esclarecimentos à polícia após deixar o hospital para onde foi levado.

As duas linhas iniciais de investigação seriam falha mecânica ou erro cometido pelo motorista. Informações apontam que os passageiros não utilizavam cintos de segurança, e ao menos 30 pessoas precisaram de atendimento médico.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.