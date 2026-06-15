Eliana Alves Cruz vence prêmio da ABL de Melhor Ficção de 2025

A autora foi reconhecida pela obra Meridiana, romance que acompanha a trajetória de ascensão social de uma família negra e expõe conflitos, afetos e desigualdades presentes na sociedade brasileira. O anúncio foi feito na sexta-feira (12). Em 2022, a escritora ganhou o prêmio Jabuti com A Vestida: Contos.

“A comissão considerou o livro uma odisseia, ou anti-odisseia, de uma família negra, um romance de grande intensidade emocional, numa trama muito bem urdida, que divide polos ao pôr em trânsito os conflitos advindos de uma mudança da favela para um condomínio de classe média”, diz o comunicado da ABL.

“Trata-se, portanto, de uma história de busca de inserção que expõe um quadro social complexo com suas adversidades cotidianas que levantam novas questões de um repertório já secular, mas que fecha acenando para as boas novas que o futuro terá para contar. Por todos os méritos literários, Meridiana, de Eliana Alves Cruz, é o livro merecedor do Destaque em Ficção da ABL, neste 2026”, complementa a Associação.

Eliana Alves Cruz recebeu a notícia com surpresa e emoção. “Muito bonito e muito surpreendente. É uma honra muito grande. A ABL é uma referência nacional, uma referência na cultura do nosso país. Estão lá e estiveram grandes intelectuais brasileiros e brasileiras. Então, é realmente muito importante ter uma obra como Meridiana nesse lugar de premiação”, comemora.

A autora também destacou a importância do reconhecimento para a validação de um trabalho literário que exigiu grande elaboração narrativa.

“Embora o livro seja relativamente curto, construir seis vozes em primeira pessoa, seis vozes de uma mesma família, dando a cada uma sua particularidade, sua personalidade e sua identidade, foi realmente uma arquitetura bem difícil”, relata.

Para Eliana, a repercussão de Meridiana também pode inspirar novas gerações de escritores e escritoras. “Escrevam o que vocês quiserem, da forma que fizer sentido para vocês. Não olhem tanto opiniões e tendências de mercado. A gente olha para se atualizar, mas, no fundo, tem que sentar, olhar o texto com honestidade e escrever aquilo que toca o coração. Porque, tocando o coração de quem escreve, diferentes pessoas e com outros pertencimentos também podem se sentir tocadas pela sua história", afirma.

A diretora-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, celebra a conquista e afirma que o prêmio concedido a Eliana Alves Cruz reconhece uma obra marcada pela memória, identidade e coragem de narrar o Brasil a partir de histórias muitas vezes silenciadas.

“Para a EBC, é motivo de orgulho ter na TV Brasil uma intelectual e escritora da dimensão de Eliana. À frente do Trilha de Letras, ela transforma a literatura em espaço de escuta, pensamento e encontro, aproximando o público de autores, ideias e debates fundamentais para a vida cultural do país”, destaca Pellegrino.

Sobre Eliana Alves Cruz

Eliana Alves Cruz é jornalista, escritora e roteirista, reconhecida como uma das vozes mais potentes da literatura brasileira contemporânea. Suas obras premiadas no Brasil e no exterior exploram as raízes da ancestralidade afro-brasileira, articulando ficção, memória e história com sensibilidade e rigor.

Seu mais recente romance, Meridiana (Companhia das Letras, 2025), aprofunda o olhar sobre o processo de ascensão social de uma família negra ao longo de três gerações. Em seis vozes, a autora revela os dilemas, conquistas e memórias que moldam o Brasil contemporâneo.

Vencedora do Prêmio Jabuti 2022, com A Vestida, Eliana foi indicada ao International Emmy Awards 2024 por sua atuação como roteirista na série Anderson Spider Silva. Entre suas principais obras literárias estão: Água de Barrela (Prêmio Oliveira Silveira e Menção Honrosa no Prêmio Thomas Skidmore – Brown University), O Crime do Cais do Valongo (semifinalista do Prêmio Oceanos), Nada Digo de Ti, Que em Ti Não Veja (Prêmio Raquel de Queiroz – UBE) e Solitária (Companhia das Letras).

Também é autora de livros infantis, como A Copa Frondosa da Árvore, O Desenho do Mundo e Gênios da Nossa Gente, e apresenta o programa Trilha de Letras, o único da televisão aberta inteiramente dedicado à literatura. Em junho de 2025, lançou Milena e o Enigma do Pássaro Antigo, em parceria com Mauricio de Sousa, combinando sua prosa sensível à criatividade do renomado quadrinista.

No audiovisual, atua como chefe de sala da série Capoeiras (Disney Star+), criadora de conteúdo do projeto Narrativas Negras (Paramount), pesquisadora para Globo e Fox e integrante de roteiros de produções com destaque internacional.

Carioca e pós-graduada em Comunicação Empresarial, Eliana Alves Cruz é uma autora comprometida com a reconstrução das histórias afro-brasileiras, contadas por quem delas descende.