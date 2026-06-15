Lucy Ramos anuncia segunda gravidez: 'Os maiores presentes chegam quando a gente menos espera'

A atriz Lucy Ramos, de 43 anos, anunciou nesta segunda-feira, 15, que está grávida do segundo filho. A novidade foi compartilhada em suas redes sociais por meio de um ensaio fotográfico na praia, acompanhado de um texto emocionante sobre a descoberta da nova gestação.

A notícia chega em um momento especial para a artista, que ainda vive intensamente as experiências da maternidade após o nascimento de Kyara, sua primeira filha. Casada desde 2006 com o ator Thiago Luciano, Lucy revelou que a chegada do novo bebê foi uma surpresa, mas já está sendo recebida com muito amor pela família.

Família em expansão

Ao anunciar a gravidez, Lucy abriu o coração sobre a fase que está vivendo. Em sua publicação, a atriz contou que ainda está aprendendo e se adaptando aos desafios e aprendizados da maternidade.

"Dizem que os maiores presentes chegam quando a gente menos espera… e assim foi. Eu ainda estou aprendendo a ser mãe, descobrindo essa jornada dia após dia, quando a vida resolveu nos surpreender com a segunda gestação", escreveu.

A atriz também afirmou que ela e o marido já se preparam para receber o bebê e ampliar ainda mais os laços da família.

Retorno à televisão

Além da novidade na vida pessoal, Lucy também voltará às novelas. A atriz integra o elenco de Por Você, próxima trama das sete da Globo, prevista para estrear no segundo semestre deste ano.

Na história, ela dará vida a Juli, melhor amiga da protagonista Bela, personagem interpretada por Sheron Menezzes. As duas cresceram juntas, mas seguiram caminhos diferentes até que um acontecimento inesperado muda o destino de ambas.

As gravações da participação de Lucy foram realizadas em maio, antes do anúncio público da gestação.