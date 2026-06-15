'A Última Casa': filme da Netflix com Wagner Moura ganha trailer; assista

Wagner Moura estrela o novo filme da Netflix, A Última Casa, ao lado de Greta Lee. O longa, que é um thriller e ficção científica, ganhou um trailer nesta segunda-feira, 15.
Dirigido por Louis Leterrier e com roteiro assinado por Matthew Robinson, o elenco ainda conta com Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski e Gabriel Barbosa.
A Última Casa acompanha a saga de uma família de quatro pessoas que se vê presa dentro de casa e precisa lidar com ameaças externas enquanto seus recursos esgotam. Eles precisam se unir e lutar para sobreviver ao perigo misterioso e à escassez de comida.
O longa estreia na Netflix em 7 de agosto.