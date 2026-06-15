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'A Última Casa': filme da Netflix com Wagner Moura ganha trailer; assista

Wagner Moura estrela o novo filme da Netflix, A Última Casa, ao lado de Greta Lee. O longa, que é um thriller e ficção científica, ganhou um trailer nesta segunda-feira, 15.

Dirigido por Louis Leterrier e com roteiro assinado por Matthew Robinson, o elenco ainda conta com Riley Chung, Emma Ho, Alexander Noah Sosnowski e Gabriel Barbosa.

A Última Casa acompanha a saga de uma família de quatro pessoas que se vê presa dentro de casa e precisa lidar com ameaças externas enquanto seus recursos esgotam. Eles precisam se unir e lutar para sobreviver ao perigo misterioso e à escassez de comida.

O longa estreia na Netflix em 7 de agosto.

Confira o trailer aqui

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