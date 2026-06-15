Luiza Brunet recupera foto com Ayrton Senna e ganha comentário de Xuxa

A publicação, feita em colaboração com o autor e empresário Christian Casertani, que resgatou a imagem, fala sobre a relação de amizade entre Luiza e Senna e faz um paralelo sobre acreditar e torcer pelo Brasil.

"Luiza não é apenas o crème de la crème. É uma musa que ajudou um país inteiro a acreditar em si mesmo. Senna perguntava se Caetano tinha composto Você É Linda inspirado nela...", diz parte do texto.

"Nos domingos de corrida, suspendíamos nossas diferenças, nossos fracassos e nossas desculpas. Durante algumas voltas, éramos um povo olhando na mesma direção. Dá pra acreditar?". Casertani continua: "Por isso que essa foto tem tanta força. Ela não mostra apenas duas celebridades. Mostra um país que ainda acreditava no próprio encanto".

Nos comentários, Xuxa, que namorou Senna, demonstrou seu carinho e elogiou a dupla. "Lulu e Beco (Luiza sempre sendo linda, chique) e o Beco? Tudo e mais um pouco para nós, brasileiros. Linda foto", escreveu.