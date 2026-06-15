Academia cancela festa de aniversário e homenageia jovem morta em salto de rope jump

A academia Panobianco Silverstone, em Limeira, no interior de São Paulo, prestou homenagens à colaboradora Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que morreu no sábado, 13, após ser lançada de uma ponte sem corda de proteção durante a prática de rope jump.

Em publicações nas redes sociais, a empresa lamentou a morte da jovem e destacou sua dedicação no trabalho. "Maria Eduarda deixou sua marca por meio da dedicação, do carinho, da alegria e do respeito com que tratava todos ao seu redor. Sua presença iluminava os ambientes e sua lembrança permanecerá para sempre em nossos corações", afirmou a academia.

A empresa afirmou ainda que a jovem era "mais do que uma colaboradora" e a descreveu como um exemplo também de comprometimento. "Sua presença deixou marcas positivas em todos ao seu redor e sua ausência deixará saudades eternas", diz a publicação.

A academia suspendeu as atividades no último domingo, 14, em sinal de luto. "Neste momento de despedida, nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos de Maria Eduarda, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar esta perda", afirmou a empresa em comunicado.

Além de interromper o funcionamento da unidade, a academia cancelou a comemoração de seu aniversário de dois anos. Maria Eduarda morreu após um salto de rope jump na trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a jovem foi lançada da estrutura sem estar presa à corda de segurança.

Segundo a Polícia Civil, ela deveria estar conectada a duas cordas, mas nenhuma delas estava instalada no momento do salto. A delegada Andrea Levy, responsável pela investigação, afirmou que os três funcionários da empresa responsáveis pela atividade e que continuam presos não souberam informar quem deveria instalar ou fiscalizar os equipamentos de segurança.

O caso é investigado como homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte mesmo sem a intenção direta de matar. A polícia também apura o desaparecimento de uma câmera que estaria com a jovem no momento do acidente.