Anac investiga se helicópteros que caíram no Recreio faziam transporte clandestino

Rio - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) investiga se os helicópteros envolvidos no acidente que matou seis pessoas no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, realizavam transporte clandestino de passageiros. A tragédia aconteceu na manhã de domingo (14) e não houve sobreviventes.

Segundo o órgão, a apuração busca verificar se alguma das aeronaves operava em modalidade diferente da autorizada pela Anac, como o transporte remunerado de passageiros (táxi-aéreo), o que configuraria transporte aéreo clandestino.



"O que se pretende identificar é se algum dos helicópteros operava em segmento distinto daquele autorizado pela Anac, como o remunerado (táxi-aéreo), o que caracterizaria transporte aéreo clandestino. Para operar nesse segmento, o piloto e a aeronave devem estar vinculados a uma empresa de táxi-aéreo certificada", informou a agência em nota divulgada nesta segunda-feira (15).



Ainda de acordo com a Anac, as aeronaves PP-MAC e PR-DJJ estavam com a documentação regular para operar na modalidade de aviação privada, destinada ao uso exclusivo do proprietário, operador e convidados. Nessa categoria, não é permitido receber remuneração ou qualquer tipo de compensação financeira de terceiros.

Aeronave foi denunciada antes do acidente

Conforme apurado, a aeronave PP-MAC chegou a ser denunciada, de forma anônima, em 2025, por transporte aéreo clandestino. À época, também foi autuada por recusa de informações à Anac e, por isso, a aeronave foi incluída na lista de monitoramento da unidade de fiscalização.

No entanto, após o acidente, a Agência reforçou que é precipitado fazer qualquer associação entre a modalidade do voo e o acidente.



As causas do acidente são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado ao Comando da Aeronáutica. O caso também é apurado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde foi registrado inicialmente como homicídio culposo.



Quem são as vítimas

Na primeira aeronave, as vítimas foram identificadas como Alexandre Souza - piloto -, Lucas Frota - passageiro -, Oliver Tree Nickel - passageiro -, Lucas Vignale - passageiro - e Gaspar Prim - passageiro. No segundo helicóptero estava apenas o piloto Charles Marsillac.