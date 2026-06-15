Homem é preso por manter mãe paralítica em condições insalubres

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (15), por manter a mãe, uma idosa paralítica, em condições insalubres dentro de uma residência, em Olaria, na Zona Norte.

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A prisão aconteceu durante uma ação fiscalizatória na casa da vítima. No momento da abordagem, realizada em conjunto com a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, as equipes constataram que o local possuía condições precárias de higiene e ausência total de alimentos.

Além disso, os agentes identificaram que a vítima estava acamada em razão de uma fratura no fêmur. Ela foi encontrada deitada num colchão dentro de um quarto sem ventilação e sujo.

Diante dos fatos, Leandro José de Oliveira Ramos, de 51 anos, foi autuado pelo crime de exposição a risco da saúde da idosa. De acordo com os agentes, ele era viciado em drogas e vendia os móveis da casa para sustentar o vício.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido indiciado pelo mesmo crime em um outro inquérito, que gerou um pedido de prisão preventiva, sem resposta da Justiça do Rio até o momento. Nesse caso, também foram indiciados o neto e uma outra filha da idosa, que, ainda segundo a corporação, não interromperam o sofrimento da vítima.



A ação fez parte da "Operação Virtude", uma iniciativa nacional de combate à violência contra idosos. No Rio, as ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com atuação da Polícia Civil por meio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti).