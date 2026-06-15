Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 35% contra 26% de Flávio entre eleitores não polarizados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto entre os eleitores chamados de "não polarizados" na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15. Entre esses eleitores, Lula tem 35% no cenário mais amplo de 1º turno, contra 26% de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).





Esses eleitores chamados de "não polarizados" pelos pesquisadores são aqueles que não engajam com o antilulismo nem com o antibolsonarismo. Diferente dos eleitores que são anti-Lula e anti-Bolsonaro ao mesmo tempo, esse grupo não demonstra uma rejeição grande contra nenhum dos dois líderes políticos da esquerda e da direita.



Os "não polarizados" representam 21% do total de eleitores da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira. Os que são ao mesmo tempo anti-Lula e anti-Bolsonaro são 8%.



A pesquisa ainda divide os eleitores em outros quatro grupos: os lulistas convictos (26%), os lulistas como alternativa (6%), os bolsonaristas convictos (26%) e os bolsonaristas como alternativa (7%).



Entre os eleitores anti-Lula e anti-Bolsonaro, o senador lidera as intenções de voto, com 25%, contra 18% de Lula. Renan Santos (Missão) aparece como uma força nesse grupo, com 19% das intenções de voto.



O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026. Leia mais: Lula abre seis pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 2º turno, aponta BTG/Nexus Esses eleitores chamados de "não polarizados" pelos pesquisadores são aqueles que não engajam com o antilulismo nem com o antibolsonarismo. Diferente dos eleitores que são anti-Lula e anti-Bolsonaro ao mesmo tempo, esse grupo não demonstra uma rejeição grande contra nenhum dos dois líderes políticos da esquerda e da direita.Os "não polarizados" representam 21% do total de eleitores da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira. Os que são ao mesmo tempo anti-Lula e anti-Bolsonaro são 8%.A pesquisa ainda divide os eleitores em outros quatro grupos: os lulistas convictos (26%), os lulistas como alternativa (6%), os bolsonaristas convictos (26%) e os bolsonaristas como alternativa (7%).Entre os eleitores anti-Lula e anti-Bolsonaro, o senador lidera as intenções de voto, com 25%, contra 18% de Lula. Renan Santos (Missão) aparece como uma força nesse grupo, com 19% das intenções de voto.O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.