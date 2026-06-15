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Sete jogadores de time de basquete morrem em acidente de ônibus no Ceará

Veículo seguia de Sobral para Juazeiro do Norte

Pelo menos trinta passageiros ficaram feridos
Pelo menos trinta passageiros ficaram feridos -
O capotamento de um ônibus deixou pelo menos sete pessoas mortas e trinta feridas, na madrugada desta segunda-feira (15), na cidade de Tauá, no interior do Ceará. O acidente aconteceu na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa.
O veículo, com cerca de 40 passageiros, transportava um time escolar de basquete. Os atletas haviam participado de uma competição em Sobral e retornavam para Juazeiro do Norte. As vítimas não tiveram nome e idade divulgados.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h24, após o relato de que haveria diversas pessoas feridas e presas às ferragens. Segundo a corporação, a ocorrência ainda está em andamento.
Em nota, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) lamentou o acidente e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.
"Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo um ônibus na CE-187, entre Tauá e Quiterianópolis, que deixou mortos e feridos. Entre os passageiros, estavam jovens integrantes da delegação de basquete. Nossas equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar agiram rápido no resgate e transporte dos feridos. Manifesto toda minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor."
A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial e disse que cada vida atingida pela tragédia "representa sonhos, histórias e futuros que jamais serão esquecidos".
"A Prefeitura de Juazeiro do Norte lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho, envolvendo um ônibus que transportava jovens atletas do município. (...) Neste momento de dor e consternação, a gestão municipal se solidariza com os familiares, amigos, atletas, integrantes da comissão técnica e toda a comunidade juazeirense afetada pelo ocorrido. A Prefeitura reforça  seu compromisso de prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas e aos envolvidos", diz a gestão em publicação nas redes sociais.
A Prefeitura de Sobral também emitiu nota de pesar e desejou a pronta recuperação dos feridos.
"Neste momento de profunda dor e consternação, a Prefeitura de Sobral se solidariza com os familiares, amigos, companheiros de equipe e toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto para enfrentar as irreparáveis perdas. A gestão municipal também manifesta votos de pronta recuperação às pessoas feridas no acidente. Neste momento de luto, nos reunimos em solidariedade, respeito e homenagem às suas memórias."
Ainda não se sabe as causas do acidente.
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