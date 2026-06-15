Sete jogadores de time de basquete morrem em acidente de ônibus no Ceará

O capotamento de um ônibus deixou pelo menos sete pessoas mortas e trinta feridas, na madrugada desta segunda-feira (15), na cidade de Tauá, no interior do Ceará. O acidente aconteceu na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa.

O veículo, com cerca de 40 passageiros, transportava um time escolar de basquete. Os atletas haviam participado de uma competição em Sobral e retornavam para Juazeiro do Norte. As vítimas não tiveram nome e idade divulgados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h24, após o relato de que haveria diversas pessoas feridas e presas às ferragens. Segundo a corporação, a ocorrência ainda está em andamento.

Em nota, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) lamentou o acidente e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo um ônibus na CE-187, entre Tauá e Quiterianópolis, que deixou mortos e feridos. Entre os passageiros, estavam jovens integrantes da delegação de basquete. Nossas equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar agiram rápido no resgate e transporte dos feridos. Manifesto toda minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de imensa dor."

A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial e disse que cada vida atingida pela tragédia "representa sonhos, histórias e futuros que jamais serão esquecidos".

"A Prefeitura de Juazeiro do Norte lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho, envolvendo um ônibus que transportava jovens atletas do município. (...) Neste momento de dor e consternação, a gestão municipal se solidariza com os familiares, amigos, atletas, integrantes da comissão técnica e toda a comunidade juazeirense afetada pelo ocorrido. A Prefeitura reforça seu compromisso de prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas e aos envolvidos", diz a gestão em publicação nas redes sociais.

A Prefeitura de Sobral também emitiu nota de pesar e desejou a pronta recuperação dos feridos.

"Neste momento de profunda dor e consternação, a Prefeitura de Sobral se solidariza com os familiares, amigos, companheiros de equipe e toda a comunidade esportiva, desejando força e conforto para enfrentar as irreparáveis perdas. A gestão municipal também manifesta votos de pronta recuperação às pessoas feridas no acidente. Neste momento de luto, nos reunimos em solidariedade, respeito e homenagem às suas memórias."

Ainda não se sabe as causas do acidente.