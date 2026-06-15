Perfume da Copa do Mundo, em formato de taça, chama atenção nas redes sociais; saiba detalhes

A Copa do Mundo 2026 já movimenta o mercado de produtos temáticos. Além de camisetas, acessórios personalizados e álbuns de figurinha, um produto em especial tem chamado a atenção nas redes sociais: o perfume World Cup VIP da Zakat. Com frasco inspirado na famosa taça do campeonato, a fragrância virou objeto de desejo em vídeos publicados principalmente no TikTok e também registrou aumento nas buscas online nas últimas semanas.

Produzido pela Zakat, casa de perfumaria de nicho dos Emirados Árabes Unidos, o perfume é classificado como cítrico amadeirado unissex. A fragrância combina notas de saída de cidra, bergamota da Calábria, laranja siciliana e gengibre, responsáveis por uma abertura fresca e vibrante.

No coração, aparecem chá preto, notas florais e sálvia, que acrescentam um perfil aromático mais sofisticado. Já a base reúne almíscar branco, madeiras leves e âmbar, criando uma fixação elegante e versátil para diferentes ocasiões.

Com 80 ml, o World Cup VIP pode ser encontrado em lojas online brasileiras por valores que giram em torno de R$ 890, embora não exista uma operação oficial da marca no País. Por esse motivo, a recomendação é ter atenção redobrada na hora da compra, priorizando varejistas reconhecidos e canais com boa reputação.