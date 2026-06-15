Lionel Richie fará show em São Paulo em dezembro; saiba como comprar ingressos

O cantor Lionel Richie volta a São Paulo para apresentar seus clássicos da carreira em dezembro, anunciou a produtora 30e nesta segunda-feira, 15. Richie se apresenta o dia 19 de dezembro no Nubank Parque, antigo Allianz Parque. A pré-venda de ingressos começa já nesta terça, 16 (saiba como comprar mais abaixo).

Conhecido por hits que marcaram os anos 1980, como Hello e All Night Long, o cantor chegou a se apresentar na capital paulista durante o festival The Town no ano passado. Na época, Richie entregou um espetáculo de nostalgia com sucessos de seu período no Commodores e chegou a reger um coro da plateia para We Are The World.

Como comprar ingressos para o show de Lionel Richie em SP?

A pré-venda para clientes Private Bank e Itaú Personnalité começa já na terça, às 10h, pelo site da Eventim. Os demais clientes Itaú Unibanco podem comprar a partir da quarta, 17, às 10h. Clientes do banco têm direito a 15% de desconto no valor dos ingressos com cartão de crédito e podem parcelar em até 3x sem juros.

A venda geral começa na quinta, 18, ao meio-dia no site da Eventim e às 13h na bilheteria oficial, localizada no Nubank Parque. Os valores dos ingressos vão de R$ 147,50 (meia-entrada, Cadeira Superior) a R$ 9.895 (inteira, Cadeira Platinum Itaú Personnalité - Primeira fileira).

Valores dos ingressos para o show de Lionel Richie em SP

Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia-entrada) e R$ 295 (inteira)

Cadeira Silver: R$ 247,50 (meia-entrada) e R$ 495 (inteira)

Cadeira Inferior Sul: R$ 247,50 (meia-entrada) e R$ 495 (inteira)

Cadeira Gold: R$ 347,50 (meia-entrada) e R$ 695 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 795 (inteira)

Cadeira Inferior Leste: R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 795 (inteira)

Cadeira Diamond: R$ 597,50 (meia-entrada) e R$ 1.195 (inteira)

Hot Seat Oeste: R$ 797,50 (meia-entrada) e R$ 1.195 (inteira)

Hot Seat Leste: R$ 797,50 (meia-entrada) e R$ 1.195 (inteira)

Cadeira Orange: R$ 947,50 (meia-entrada) e R$ 1.895 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité: R$ 1.947,50 (meia-entrada) e R$ 3.895 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - Quinta fileira: R$ 2.197,50 (meia-entrada) e R$ 4.395 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - Quarta fileira: R$ 2.447,50 (meia-entrada) e R$ 4.895 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - Terceira fileira: R$ 2.947,50 (meia-entrada) e R$ 5.895 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - Segunda fileira: R$ 3.947,50 (meia-entrada) e R$ 7.895 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - Primeira fileira: R$ 4.947,50 (meia-entrada) e R$ 9.895 (inteira)

Pacote VIP Super Fã Itaú: R$ 500

Serviço - Lionel Richie em SP

Data: 19 de dezembro de 2026 (sábado)

Local: Nubank Parque. Av. Francisco Matarazzo 1705, Água Branca, São Paulo

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito a alteração por Decisão Judicial.