Rio tem chuva forte, alagamentos e deslizamentos de terra

A capital do Rio de Janeiro registrou chuva forte em vários bairros nesta segunda-feira (15). No Maciço da Tijuca nesta segunda-feira (15), chegando a um acumulado de 64,6 milímetros (mm) de água em quatro horas na comunidade da Rocinha.

O temporal provocou o rompimento de uma adutora da concessionária Águas do Rio, com um deslizamento de terra. Não há registro de feridos. Equipes da Secretaria de Conservação e da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb), da prefeitura do Rio, trabalham para liberação da Estrada da Gávea, altura do Portão Vermelho, interditada pelo acúmulo de água e terra.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão para a noite desta segunda-feira (15) é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e ventos moderados, por causa da passagem de uma frente fria no oceano e pelo transporte de umidade.

Para esta terça-feira (16), o tempo no Rio permanece instável em função da umidade do oceano em direção ao continente. O céu ficará nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período. Os ventos serão moderados.

A temperatura mínima ficará em torno dos 16ºC e a máxima chegará aos 26ºC. O céu encoberto com chuva deve permanecer na cidade até a próxima quinta-feira (18).



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) mantém monitoramento meteorológico 24 horas, com emissão de alertas, como medida preventiva, para a população e para os municípios.