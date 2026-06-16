Séries jurídicas estão em alta entre produções mais assistidas da Netflix

Os dramas jurídicos estão em alta entre as produções mais assistidas da Netflix. Entre investigações, julgamentos, disputas morais e casos de grande repercussão, obras que lidam com tribunais se destacam no Top 10 da plataforma.

Em meio a ficção sobre advogados em busca da verdade, falhas no sistema e documentários que revisitam alguns dos julgamentos mais comentados da história recente, o sucesso dessas produções explora o interesse do público a respeito dos bastidores dos tribunais. Conheça abaixo as séries do gênero que estão em alta na plataforma de streaming.

'No Limite da Lei'

No Limite da Lei acompanha Mek, um advogado que acredita na justiça e no poder da lei. No entanto, ele se vê em meio a uma mudança drástica ao ser acusado de um assassinato que não cometeu. A fim de provar sua inocência, o jovem passa a atuar ao lado de Jittri, também advogada conhecida por explorar as brechas do sistema jurídico. A produção explora dilemas morais e um sistema marcado por mentiras, manipulações e injustiças.

'Perdendo o Juízo'

Em Perdendo o Juízo Amanda Torres é uma advogada de destaque que sofre um impacto após sofrer uma crise relacionada ao transtorno obsessivo compulsivo (TOC) durante um julgamento de grande repercussão, impactando diretamente a sua carreira. Em meio à tentativa de reconstruir sua vida - pessoal e profissional - ela é obrigada lidar com sua irmã sendo acusada de assassinato.

'Michael Jackson: O Veredito'

Em mais uma obra que narra a história do Rei do Pop, a minissérie Michael Jackson: O Veredito revisita o julgamento de 2005, em que o astro foi acusado de abuso infantil. Trazendo depoimentos de pessoas que acompanharam o caso de perto, a produção reconstrói os bastidores de um dos processos mais repercutidos da história recente, mostrando as evidências e o impacto na vida e legado do artista.