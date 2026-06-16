Um dos maiores fenômenos da música atual, o BTS ganhará dois novos livros em setembro de 2026. Os volumes contarão com análises de alguns dos sucessos do grupo e receitas coreanas inspiradas na carreira do septeto formado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook.

Com lançamento marcado para 15 de setembro, BTS Lyrics Inside mostrará os integrantes da banda destrinchando as letras de alguns de seus maiores sucessos, incluindo Proof, Most Beautiful Moments in Life, Boy With Luv e mais. Além de analisar os conteúdos das letras, o BTS ainda revelará alguns dos significados implícitos em suas músicas e que podem ter passado despercebidos por alguns fãs.

Já BTS Recipe Book, que tem publicação prevista para o mesmo dia, separará receitas tradicionais da Coreia do Sul como frango frito, arroz torrado, sopas, panquecas de açúcar, entre outras, de acordo com as eras formadas por cada álbum. O livro também incluirá códigos digitais que darão acesso a vídeos e dicas de culinária para que os leitores possam aproveitar ao máximo seu conteúdo.

Ambos os livros serão publicados nos Estados Unidos pela Running Press Adult e já estão em pré-venda na internet. Ainda não há previsão para a chegada dos volumes no Brasil.

Após hiato forçado pelo alistamento obrigatório de alguns de seus membros no exército da Coreia do Sul, o BTS retornou em 2026 com o novo disco Arirang, seu sexto trabalho de estúdio, e se prepara para se apresentar no Brasil. O grupo desembarca em São Paulo em outubro e fará shows no MorumBis nos dias 28, 30 e 31.