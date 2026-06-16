Cadeira utilizada por Taylor Swift em jogo da NBA é leiloada por valor impressionante

Taylor Swift voltou a movimentar os holofotes, desta vez longe dos palcos. Segundo informações divulgadas pelo portal The Athletic, um dos assentos utilizados pela artista durante uma partida dos playoffs da NBA foi vendido em leilão por US$ 7 mil, valor que equivale a cerca de R$ 35 mil na cotação atual. O item acabou se tornando o mais disputado da ação promovida pelo Cleveland Cavaliers em parceria com a empresa especializada em memorabilia esportiva The Realest.

A cadeira foi usada pela cantora durante o Jogo 3 da série entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks, realizado na Rocket Arena, nos Estados Unidos. A repercussão da venda surpreendeu até mesmo os organizadores, que não esperavam um interesse tão grande em torno do objeto.

Além de Taylor, outras celebridades que acompanharam partidas da série também tiveram seus assentos colocados à venda. No entanto, nenhum deles alcançou cifras próximas às registradas pela artista.

A cadeira utilizada por Travis Kelce, noivo da cantora, foi arrematada por US$ 1.405 (R$ 7,1 mil). Já os assentos ocupados por nomes como Timothée Chalamet e Kylie Jenner foram vendidos por pouco mais de US$ 1 mil (R$ 5,1 mil) cada, valores significativamente menores do que o alcançado pelo item ligado à estrela pop.

Anúncio sem citar o nome da cantora

Os anúncios oficiais do leilão evitaram mencionar diretamente os nomes de Taylor Swift e Travis Kelce. Em vez disso, os organizadores utilizaram descrições que faziam referência às trajetórias dos dois famosos para evitar problemas de direitos de imagem.

Taylor foi apresentada como "uma das maiores artistas da música mundial e vencedora de 14 prêmios Grammy", enquanto Kelce foi identificado como campeão do Super Bowl e natural de Cleveland Heights.

O poder da influência de Taylor

A forte disputa pelo assento reforça mais uma vez o impacto comercial associado ao nome da cantora. Nos últimos anos, intens relacionados a Taylor Swift têm despertado o interesse de fãs e colecionadores, transformando objetos aparentemente comuns em verdadeiras peças de valor.

Em entrevista à imprensa, a própria diretoria do Cleveland Cavaliers admitiu surpresa com a repercussão do leilão. Segundo Chris Kaiser, diretor de marketing da franquia, a atenção recebida pela iniciativa superou as expectativas iniciais, evidenciando mais uma vez a força da artista junto ao público