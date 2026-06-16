Casa de Regis Danese pega fogo e filha do cantor cai no choro ao detalhar 'destruição'

A família de Regis Danese passou por momentos de tensão após um incêndio atingir parte da residência do cantor, localizada em Uberlândia, Minas Gerais. O fogo começou durante a madrugada e atingiu principalmente o quarto de Brunno Danese, filho do cantor gospel, causando grandes prejuízos materiais.

Apesar do susto e da destruição provocada pelas chamas, ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, familiares compartilharam relatos sobre o ocorrido e agradeceram pelo rápido atendimento do Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar a situação antes que o incêndio se espalhasse por toda a casa.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Brenda Danese apareceu bastante abalada ao comentar os danos causados pelo incêndio. A cantora destacou que o que mais a entristeceu foi ver o irmão perder praticamente tudo o que havia conquistado ao longo dos anos.

"Muita gente me ligando e mandando mensagem. Obrigada a todo mundo. Foi o quarto do meu irmão inteiro. Perdeu tudo. O que me dói é ver tudo o que ele perdeu, porque só Deus sabe o quanto ele trabalha para conquistar o que tem", desabafou.

Segundo a artista, a família ainda tenta entender o que pode ter provocado o incêndio. Até o momento, as causas não foram oficialmente confirmadas.

Prejuízo e destruição

Brunno Danese também se pronunciou após o incidente e mostrou parte dos estragos causados pelas chamas. Em seu relato, ele afirmou que praticamente todos os pertences que estavam no quarto foram destruídos.

"O prejuízo financeiro foi enorme", lamentou. Apesar das perdas, o filho do cantor ressaltou que o mais importante foi ninguém ter se machucado durante o ocorrido.

Mesmo emocionado, Brunno afirmou que pretende seguir em frente e reconstruir o que foi perdido. "São coisas materiais. A gente corre atrás novamente", declarou.

Pedido de oração

Durante o incêndio, Regis Danese utilizou as redes sociais para mostrar a movimentação em frente à residência e pedir apoio dos seguidores. Visivelmente preocupado, o cantor relatou a falta de energia e a intensa fumaça que tomou conta do local enquanto aguardava a chegada do socorro.

Após a atuação dos bombeiros, o artista comemorou o fato de todos estarem em segurança e fez questão de agradecer ao trabalho das equipes. "Deus é bom. Ninguém se machucou", afirmou.

Nas redes sociais, fãs, amigos e admiradores da família enviaram mensagens de solidariedade e apoio diante do susto vivido pelos Danese.