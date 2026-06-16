Corey Feldman, ator de 'Os Goonies', é levado ao hospital após passar mal em voo

Ex-ator mirim conhecido por atuar em Os Goonies, Corey Feldman foi levado às pressas ao hospital após passar mal em um voo. O astro desembarcou em Los Angeles, vindo de Chicago, e foi recebido por paramédicos do aeroporto, que o levaram direto para um hospital nas proximidades.

De acordo com o site TMZ, Feldman havia se sentido mal durante todo o voo de cerca de quatro horas e chegou a ser examinado por um médico que estava no avião. Segundo fontes ouvidas pelo tabloide, a suspeita é que o ator tenha sofrido de uma pancreatite ou de cálculos biliares.

O encaminhamento de Feldman para um hospital local para "avaliação e tratamento" foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

O ator estava em Chicago, onde participou de um evento que celebrava os 40 anos de Conta Comigo, filme de Rob Reiner (1947-2026) que adapta a obra de Stephen King.

Por enquanto, Feldman ainda não se manifestou sobre o problema médico.