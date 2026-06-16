Grammy cria cinco novas categorias e altera regras para edição de 2027

O Grammy Awards anunciou nesta terça-feira, 16, uma série de mudanças para sua próxima edição. As atualizações foram divulgadas nos canais oficiais da premiação e incluem novas categorias, alterações nas regras de elegibilidade e ajustes no sistema de votação que passarão a valer para a cerimônia de 2027, marcada para o dia 7 de fevereiro.

Segundo a Recording Academy, as mudanças fazem parte do processo anual de revisão da premiação e refletem transformações no mercado musical. Em comunicado, o CEO Harvey Mason Jr. afirmou que as atualizações acompanham o crescimento da indústria e reconhecem a diversidade de gêneros, artistas e profissionais do cenário atual.

Novas categorias

A principal novidade da edição de 2027 é a criação de cinco categorias.

- Melhor Performance de Música Pop Asiática: destinada a reconhecer gravações ligadas a mercados asiáticos, incluindo gêneros como K-pop, J-pop e C-pop, desde que apresentem uso significativo de um ou mais idiomas da região.

- Melhor Colaboração ou Performance de Duo/Grupo de R&B: voltada para trabalhos colaborativos e performances de grupos estabelecidos dentro do gênero. Com a mudança, a atual categoria de Melhor Performance de R&B foi renomeada para Melhor Performance Solo de R&B.

- Melhor Performance Vocal Pop Tradicional: para contemplar interpretações e canções que seguem características tradicionais do pop e que, segundo a Academia, não se enquadram adequadamente nas formas contemporâneas do gênero.

- Melhor Álbum Folk Tradicional: para reconhecer trabalhos dedicados às tradições do folk. Como consequência, a categoria já existente de Melhor Álbum Folk foi renomeada para Melhor Álbum Folk Contemporâneo.

- Melhor Canção Latina: voltada para compositores de músicas inéditas com predominância da língua espanhola, que deverá representar pelo menos 51% da letra.

Mudanças em Artista Revelação

A categoria de Melhor Artista Revelação teve sua descrição e suas diretrizes revisadas. De acordo com a Recording Academy, o objetivo é trazer mais clareza aos critérios relacionados ao impacto artístico dos indicados durante o período de elegibilidade. Outra mudança aumenta de três para quatro o número máximo de vezes que um artista poderá ser inscrito na disputa.

Novas regras de elegibilidade dos álbuns

Os critérios para álbuns também foram atualizados. A exigência de gravações inéditas em obras elegíveis caiu de 75% para 66%. A Academia afirma que a alteração busca evitar que projetos amplamente reconhecidos pela indústria como álbuns inéditos deixem de concorrer por causa das regras anteriores.

Mudanças no sistema de votação

O Grammy anunciou ainda mudanças no sistema de votação com a criação do Ballot Plus, modelo opcional voltado a membros com experiência comprovada em diferentes áreas da música. O formato permitirá que esses profissionais votem em até 15 categorias relacionadas à sua atuação, desde que seus créditos sejam verificados pela organização.

Reconhecimento de compositores

Outra novidade amplia o reconhecimento dado aos compositores de material inédito presente nos álbuns vencedores da maioria das categorias de gênero. A partir da 69ª edição da premiação, eles também receberão estatuetas e certificados de conquista, em condições equivalentes às concedidas atualmente a produtores e engenheiros de som.