Dwayne Johnson anuncia que virá ao Rio de Janeiro para promoção de 'Moana'

Dwayne Johnson chega ao Brasil em julho para a turnê de promoção live-action de Moana.

No vídeo de divulgação, publicado nas redes da Disney Studios Brasil, o astro agradeceu ao País por todo amor que tem demonstrado pelo novo longa. "Mal posso esperar para ver todos vocês lá e passar um tempo explorando esse país incrível", disse.

"Então, já deixem as bebidas prontas. Vou preparar o meu treino... e podem começar a mandar as suas recomendações o quanto antes", completou.

Além do Brasil, a turnê ainda passa pelo Havaí, Xangai, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio.

Moana estreia em 8 de julho nos cinemas.