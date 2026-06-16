'Shrek 5': trailer revela detalhes da trama; assista

Shrek 5 ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira, 16, e ele revelou um pouco mais sobre o próximo capítulo da franquia.

No início da prévia, aparece um livro de desenhos que conta a história de Burro, Shrek e Fiona. Os amigos então embarcam em uma viagem, na qual passam por novas figuras, incluindo, um boneco de neve perturbador.

Ao final do trailer, o trio e os filhos de Shrek e Fiona estão em uma cadeia. O vídeo se encerra com Burro cantando, a plenos pulmões, Baby Come Back e Roxanne.

Previsto para junho de 2027, o longa traz o retorno do trio Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz nos papeis de Shrek, Burro e Fiona. Além deles, Zendaya também é novidade no elenco, ao lado de Marcello Hernandez e Skylar Gisondo, que dão voz aos filhos do protagonista, Felicia, Fergus e Farkle.

O filme é dirigido por Walt Dohrn e Conrad Vernon, com Brad Ableson atuando como codiretor.

A sinopse oficial, por enquanto, não foi divulgada.