Moderna pode ter vacina contra gripe aprovada pela FDA e anuncia novos produtos; ação salta 7%

A Moderna viu suas ações dispararem nesta terça-feira, 16, após documentos indicarem que a Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador dos EUA, provavelmente aprovará sua vacina contra a gripe baseada em mRNA.

Os documentos foram divulgados antes de uma reunião crucial do Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados, marcada para 5 de agosto, onde os conselheiros debaterão os benefícios e riscos da vacina experimental.

Apesar de uma primeira impressão negativa, a análise mais aprofundada dos documentos revelou que as questões levantadas são lógicas e focadas no risco/benefício da mFlusiva em várias populações de estudo. A FDA não encontrou "deficiências significativas" na aplicação da Moderna, sugerindo uma provável aprovação.

As ações da Moderna subiam mais de 6,7%, às 16h40 (de Brasília). A vacina mFlusiva utiliza a mesma plataforma de mRNA que criou as vacinas contra a covid - Spikevax e mNexspike - e a vacina contra o vírus sincicial respiratório - mResvia. No entanto, a vacina enfrentou contratempos, incluindo críticas sobre a adequação dos estudos. Após uma reviravolta, a FDA decidiu revisar o pedido de aprovação.

Paralelamente, a Moderna anunciou que está reestruturando sua organização e liderança para se preparar para novos lançamentos de produtos. O presidente Stephen Hoge terá um papel expandido, supervisionando pesquisa e desenvolvimento, fabricação e operações comerciais.

A empresa espera lançar uma vacina combinada de gripe e covid-19, uma vacina sazonal contra a gripe e uma vacina contra o norovírus em 2027 e 2028, além de possíveis aprovações em tratamentos de oncologia e doenças raras. Ester Banque foi nomeada diretora comercial, trazendo sua vasta experiência em liderança na indústria farmacêutica.

Com essas mudanças, a Moderna busca se transformar de uma fabricante de vacinas contra a covid-19 em uma empresa biotecnológica diversificada e multimodal, expandindo suas capacidades comerciais e entrando em novos mercados.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).