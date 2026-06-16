Incêndio atinge Restaurante Lamas, o mais antigo do Rio

Rio - Um incêndio atinge o tradicional Restaurante Café Lamas, no Flamengo, Zona Sul, na tarde desta terça-feira (16). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 17h20 para atender à ocorrência na Rua Marquês de Abrantes, nº 18. Às 18h40 o fogo já havia sido controlado e a operação entrou em fase de rescaldo. Não há informações de feridos.

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O Café Lamas é considerado patrimônio cultural da cidade do Rio e acumula 152 anos de atividade ininterrupta, sendo um dos restaurantes mais antigos do país, e o mais antigo em atividade na capital.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

História

Tradicional ponto de encontro de políticos, escritores e músicos, foi aberto em 1874 e, segundo o histórico da RioTur, da Prefeitura do Rio, o Café Lamas é o bar mais antigo da cidade. Originalmente inaugurado na Rua do Catete, se mudou após 102 anos para o atual ponto, no Flamengo.

Ruy Barbosa, Machado de Assis, Olavo Bilac, Monteiro Lobato e João do Rio costumavam frequentar a casa, além dos políticos Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas e Epitácio Pessoa. Sobre o restaurante, o poeta Manuel Bandeira escreveu: "O Café Lamas continua aberto, imortal, dessa imortalidade idêntica à da natureza que se renova cada ano pela força da primavera".

O estabelecimento foi declarado Patrimônio Cultural Carioca em 1994. A reportagem tenta contato com o Café Lamas.

Em atualização.