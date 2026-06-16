Mobi-Rio abre 77 vagas de emprego no BRT

A Mobi-Rio, empresa pública municipal que administra o Sistema BRT, está realizando Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 77 vagas. A seleção de candidatos para contratação por tempo determinado é para as funções de: condutor de veículos auxiliares (1); eletricista predial (3); eletricista veicular (19, com 1 vaga para pessoa com deficiência); lanterneiro (12, com 1 vaga é para pessoa com deficiência); mecânico (20, com 1 vaga para pessoa com deficiência); mecânico alinhador (6, com 1 vaga para pessoa com deficiência ); mecânico de refrigeração veicular (9, com 1 vaga para pessoa com deficiência); mecânico de suspensão (5, com 1 vaga para pessoa com deficiência); mecânico montador (1); e técnico em manutenção eletromecânica (predial) (1).
Os salários variam de R$ 2.743,29 a R$ 3.420,16. Além disso, os contratados vão receber vale-alimentação de R$ 660 e terão direito a plano odontológico e auxílio-transporte. As inscrições para o edital 014/2026 podem ser feitas a partir desta terça-feira, 16 de junho, pelo site da MOBI-Rio, e vão até a próxima segunda-feira, 22/06.
Os salários variam de R$ 2.743,29 a R$ 3.420,16. Além disso, os contratados vão receber vale-alimentação de R$ 660 e terão direito a plano odontológico e auxílio-transporte. As inscrições para o edital 014/2026 podem ser feitas a partir desta terça-feira, 16 de junho, pelo site da MOBI-Rio, e vão até a próxima segunda-feira, 22/06.