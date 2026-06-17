Chuva preocupa autoridades

Ao Bom Dia Rio, da 'TV Globo', o coronel Rodrigo Gonçalves, coordenador da Defesa Civil, informou que as equipes seguiam ontem com monitoramento da região. O coronel ressaltou que o volume de chuva na cidade ainda é muito alto.

"A gente está com muita chuva na cidade, são mais de 180 mm em 24h, temos que chamar atenção do pessoal da Rocinha. Estamos com nosso sistema de sirene no limite, se for necessário, nós acionaremos as sirenes para as pessoas saírem de suas casas e irem para locais seguros, por enquanto vamos fazer monitoramento", explicou.