'Graças a Deus não houve vítimas', ressalta morador

Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento exato do incidente, em que a força da água atinge motos e carros que estavam estacionados. As imagens mostram ainda um ônibus e uma van passando pela Estrada da Gávea, em frente a uma Igreja Universal, segundos antes do incidente.

O local ficou coberto de lama e destroços. Em meio ao estrago, moradores se reuniram para tentar recuperar os veículos. William de Oliveira, diretor de projetos e articulação da Associação de Moradores, disse que o prejuízo foi de danos materiais, mas que o deslizamento pegou todos de surpresa.

"Não esperávamos. Muita chuva aqui alaga, às vezes leva um carro ou outro na Estrada da Gávea, de vez enquando um problema com um morador ou outro. Mas esse modelo de desabamento não acontece há muito tempo. Graças a Deus, que não houve vítimas".