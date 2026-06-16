Quem é Ester Expósito, atriz espanhola e namorada de Mbappé?

O jogador francês Kylian Mbappé, 27, fez sua estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira, 16, marcando um dos gols da vitória. Fora dos campos ele também tem chamado atenção pela vida pessoal já que desde o início do ano vive um romance a atriz espanhola Ester Expósito, 27.

Nascida em no dia 26 de janeiro de 2000, Ester é uma das atrizes espanholas mais populares de sua geração. Ela começou atuar aos 16 anos e participou nas populares séries Centro Médico e Vis a Vis. No entanto, ela consolidou sua carreira internacionalmente quando interpretou a personagem Carla Rosón em Elite, drama adolescente da Netflix.

A atriz também integrou o elenco dos filmes Alguém Tem Que Morrer e Vênus.

Com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram, Expósito já participou de diversas campanhas de moda e festivais internacionais.

Ester também já teve seu nome ligado a outros famosos como Anitta, de quem é amiga. Durante o LOS40 Music Awards, em 2019, Anitta postou uma foto chamando Expósito de "futura namorada". A atriz respondeu à legenda: "Já te digo que sim".

Ela foi flagrada pela primeira vez com Mbappé em março de 2026, quando fotos e vídeos de paparazzi começaram a circular nas redes sociais mostrando os dois em um possível encontro em Paris. Depois, eles foram flagrados outras vezes em jantares e passeios de carro. Ester também foi vista em um camarote do estádio Santiago Bernabéu para acompanhar Kylian em campo.

Nenhum dos dois, porém, confirmou publicamente o relacionamento.