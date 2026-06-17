SP: festival In-Edit estreia com mais de 50 documentários musicais

O evento, que se firmou como uma vitrine para a estreia de documentários musicais – são cerca de dez títulos inéditos nesta edição – apresenta o filme A Noite de Alaíde Costa, dirigido por Liliane Mutti, que mostra o racismo sofrido pela grande voz da bossa nova, ignorada por gravadoras e que foi excluída de uma histórica apresentação no Carnegie Hall, em Nova York, em 1962. O documentário acompanha a cantora em 2023, aos quase 90 anos, quando enfim subiu àquele palco numa reparação histórica.

O festival reúne filmes não apenas sobre artistas, bandas e gêneros musicais, como também traz documentários sobre lugares icônicos para a música, como Canecão – Tantas Emoções, de Bruno Levinson, que resgata a história do famoso palco carioca inaugurado no final da década de 1960, e que recebeu grandes nomes da música brasileira.

O diretor do In-Edit Brasil, Marcelo Aliche, destaca a diversidade de ritmos e estilos da música brasileira presentes nos mais de duzentos documentários nacionais inscritos no festival:

“A gente fica muito contente, porque o Brasil tem uma cultura muito diversa, assim, de norte a sul, a gente tem muitas maneiras de se expressar do ponto de vista musical, cultural. E dentro dessa visão, a gente realmente conseguiu colocar desde o rock aqui até o Ary Barroso. Tem filme sobre punk rock, a gente tem filme sobre artistas incríveis, como Airto Moreira e Flora Purim, Alceu Valença, a Dona Onete e até o Ezequiel Neves, que não era músico, mas produtor, jornalista, enfim, e o Ricardo Amaral, o Rei da Noite. Tem uma série de assuntos muito diversos e que de alguma maneira dá uma pequena amostra dessa grande salada cultural chamada Brasil”.

Ainda entre os títulos nacionais, estão filmes que trazem veteranos da música no Brasil, como Universo Circular - Jocy de Oliveira, dirigido por Dácio Pinheiro, que narra a história de uma figura pioneira na música eletrônica no país e que rememora sua trajetória aos quase 90 anos. Outro destaque é Pontos de Força, de Vânia Lima, que acompanha o músico de mais de 80 anos, Mateus Aleluia – um dos fundadores do grupo Os Tincoãs - por lugares sagrados do candomblé em sua terra natal, a cidade de Cachoeira, na Bahia.

Além das sessões exibidas nas salas da Cinemateca, Cine Sesc, SP Cine Paulo Emílio, SP Cine Olido, Matilha Cultural, Cine Bijou e Patuá Discos, o festival chega com uma série de atividades paralelas, como feira de vinil na Cinemateca e apresentações de Alaíde Costa, Fernanda Abreu, Odair José e das bandas Inocentes e DZK em várias casas de show da cidade - uma oportunidade de o público ver de perto artistas retratados nos documentários. Marcelo Aliche explica que a programação paralela é criada a partir dos assuntos dos filmes.

“Eu sempre brinco que a nossa função é trazer a música para dentro do cinema. E aí esse ano aconteceu de a gente levar o cinema para as casas de música. E com isso eu fico muito contente, porque não só o show, mas também os bate-papos, as conversas, os encontros, os debates que vão acontecer na Matilha Cultural, enfim, todas essas atividades aumentam o conteúdo de cada um desses documentários e permite ao público ampliar ainda mais a visão de cada um desses filmes.”

Nesta edição, o In-Edit Brasil traz mais de 100 sessões com recursos de acessibilidade, como libras, legendas descritivas e audiodescrição. Além das sessões presenciais, quem não está em São Paulo pode conferir uma parte da programação de forma online pelas plataformas Itaú Cultural Play, Sesc em Casa e SP Cine Play.

O In-Edit segue até o dia 28 de junho e todas as sessões são gratuitas, basta retirar o ingresso uma hora antes. Mais detalhes do festival estão no site.