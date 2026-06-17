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Virginia Fonseca encontra Anna Wintour em Nova York, mas erra pronúncia do nome da jornalista

Virginia Fonseca viveu um momento inusitado durante sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos. A influenciadora encontrou Anna Wintour, uma das figuras mais influentes da moda mundial, enquanto caminhava pela cidade ao lado do amigo Lucas Guedez.

O encontro foi registrado em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Além da surpresa ao reconhecer a jornalista britânica, Virginia chamou atenção ao brincar sobre a forma como pronunciou o sobrenome da executiva, admitindo que poderia ter cometido um erro ao tentar identificá-la.

Animada com o encontro, a influenciadora comentou com os amigos que estavam ao seu lado e incentivou Lucas Guedez a tentar uma foto. Enquanto filmava a cena, Virginia acompanhou a aproximação do amigo, mas o registro acabou não acontecendo.

Antes de entrar em um veículo, Anna chegou a olhar na direção do grupo e sorriu discretamente, gesto que foi suficiente para aumentar a empolgação dos brasileiros.

Virginia está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026 como correspondente de um quadro do Domingão com Huck.

Brincadeira sobre a pronúncia

Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, Virginia comentou que não tinha certeza se havia pronunciado corretamente o nome da jornalista. Em determinado momento da gravação, ela chegou a se referir ao sobrenome de Anna de forma diferente da pronúncia original, o que virou motivo de brincadeira entre seus seguidores. Outros internautas também reagiram negativamente ao comportamento da influencer "Uma sem noção", disse um usuário do X.

A reação espontânea da influenciadora chamou atenção e rapidamente gerou comentários entre os internautas, que se divertiram com o encontro improvável entre duas personalidades de universos tão distintos.

Quem é Anna Wintour?

Considerada uma das mulheres mais poderosas da indústria da moda, Anna Wintour construiu uma carreira marcada por influência e longevidade. Durante décadas, esteve à frente da edição norte-americana da Vogue e ajudou a transformar a publicação em uma referência global do setor. Foi nela que a personagem Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada, interpretada por Meryl Streep, foi inspirada.

Além de seu trabalho editorial, a jornalista também se tornou um dos principais nomes ligados ao Met Gala, evento beneficente que reúne celebridades, estilistas e personalidades da cultura pop. Sua imagem, marcada pelos óculos escuros e pelo corte de cabelo característico, acabou se tornando um símbolo reconhecido mundialmente.

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