Neymar estreia em série criada por IA com tramas futuristas e intergalácticas

Enquanto a presença de Neymar em campo ainda é dúvida nesta Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira, o craque acaba de entrar em campo em um novo projeto, longe dos gramados. O atacante licenciou sua imagem para a plataforma chinesa FlareFlow, que utilizará inteligência artificial para criar uma série de microdramas estrelados pelo jogador.

Ao todo, serão produzidas 16 histórias curtas em formato vertical, com cerca de um minuto cada, colocando o craque em narrativas que misturam futebol, fantasia, ficção científica e até viagens no tempo.

O primeiro título da parceria, The Way Back to Glory (O Caminho de Volta à Glória), estreia na sexta-feira, 19. Na trama, Neymar interpreta um ex-prodígio do futebol que vê sua carreira ser destruída após uma traição e precisa superar obstáculos para buscar uma última chance de redenção no maior palco do esporte.

Como assistir?

As séries serão exibidas exclusivamente na plataforma FlareFlow, especializada em microdramas para dispositivos móveis. Os conteúdos foram desenvolvidos para consumo rápido e poderão ser assistidos diretamente pelo aplicativo da empresa.

Além da história de redenção esportiva, as demais produções apostam em roteiros cada vez mais inusitados. Em uma delas, Neymar perde misteriosamente seu talento e precisa conquistar cinco mulheres poderosas para recuperar sua genialidade nos gramados.

Outra trama leva o jogador para um torneio intergaláctico após ser sequestrado durante uma final de Copa do Mundo. O desafio? Vencer a competição para garantir a sobrevivência da humanidade.

Também há histórias em que o atleta acorda 60 anos no futuro durante o próprio funeral, descobre poderes sobrenaturais após sofrer um ataque brutal ou retorna ao futebol após ser tratado apenas como um humilde faxineiro.

Aposta global da plataforma

A parceria foi anunciada durante uma conferência do setor audiovisual realizada em Bali, na Indonésia. Segundo comunicado da FlareFlow à imprensa, a escolha de Neymar faz parte da estratégia da empresa para expandir a popularidade dos microdramas para além do mercado chinês.

A expectativa da plataforma é aproveitar a enorme visibilidade do jogador durante a Copa do Mundo para impulsionar o lançamento das produções, que terão episódios disponibilizados gradualmente entre os dias 19 e 22 de junho.