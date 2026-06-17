José Roberto Burnier volta ao SP2 após ataque de pitbull e celebra com post aliviado

Dez dias depois de ser atacado por um pitbull, José Roberto Burnier voltou ao SP2, da Globo, na noite da última segunda-feira, 15. O jornalista e apresentador celebrou o retorno com uma postagem no Instagram, comentando ainda a gravidade dos ferimentos.

"As feridas, as dores minhas e da minha cachorra são nada perto do que poderia ter sido. Graças a Deus", escreveu Burnier na rede social.

O ataque sofrido pelo jornalista aconteceu em 7 de junho, em São Paulo, enquanto ele passeava com seus cachorros. Na ocasião, ele foi mordido por um pitbull que andava sem guia e focinheira na rua.

"Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras. É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem. É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas com guia", escreveu ele no Instagram na época. Burnier recebeu quatro pontos nos ferimentos.