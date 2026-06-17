Robert Downey Jr. fala dos próximos 'Vingadores': 'Nos esforçamos muito'

Robert Downey Jr. comentou a respeito de sua nova fase dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ao falar sobre o vilão que vai interpretar em Vingadores: Doutor Destino, o astro declarou que houve "experimentação" para encontrar o tom ideal do personagem.

Em entrevista ao CBR o ator revelou que busca pensar: "O que ainda não foi feito tão bem quanto poderia ser feito?". "Houve alguma experimentação. Tivemos nossos momentos de 'Vamos mudar para cá'. Mas chegamos a um ponto que acho que será mais do que suficiente. E nem se trata de como eu executei", afirma.

"Trata-se da forma como [o filme] foi estruturado e dos outros personagens", continua. "Há algo acontecendo em Doomsday e nos filmes seguintes que é literalmente o único antídoto para a pergunta: 'Como evitar que esses filmes decepcionem depois de Guerra Infinita e Ultimato?'. E nos esforçamos muito para conseguir isso".

Joe Russo, diretor, corroborou com a fala de que os próximos filmes da Marvel, Vingadores: Doutor Destino e Guerras Secretas - serão um desafio. "Obviamente tornou tudo mais difícil do que os outros filmes, por esse motivo. A tensão só aumenta. Mas a complexidade emocional é sempre a resposta. Quando você adiciona complexidade emocional a qualquer coisa, isso a enriquece. Torna a experiência mais completa para o público. Surpreende", diz.