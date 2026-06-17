Mãe de Oliver Tree fala pela primeira vez após morte do cantor

Christine Marie, mãe do cantor e produtor norte-americano Oliver Tree, se manifestou pela primeira vez após a morte do filho em um acidente aéreo no Rio de Janeiro, no último domingo, 14. A declaração foi breve, em um comentário publicado no Facebook.

Na página de Jesse Nickell, pai do artista, uma mulher identificada como Pamela deixou uma mensagem de apoio à família. No texto, ela afirmou estar abalada com a notícia e elogiou Christine e Jesse pela forma como criaram os filhos.

Em resposta, Christine agradeceu a mensagem. "Obrigada por essas palavras tão gentis, Pam. Significa muito para nós", escreveu.

Até o momento, Jesse Nickell não se pronunciou publicamente sobre a morte do filho.

A morte de Oliver Tree

Oliver Tree morreu foi uma das seis vítimas confirmadas da colisão entre dois helicópteros na região do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na manhã do último domingo, 14. Além dele, também estavam presentes o youtuber argentino Gaspi, os dois pilotos e outros dois passageiros.

As aeronaves caíram sobre um pátio de carros elétricos na Avenida das Américas e provocaram um incêndio de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

Nascido em Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos, ele completaria 33 anos no próximo dia 29. Antes de seguir carreira artística, chegou a cursar administração na faculdade.

Oliver Tree ficou conhecido por suas músicas eletrônicas e pelos clipes excêntricos e bem-humorados. Entre seus maiores sucessos estão faixas de batidas marcantes e forte apelo eletrônico, como Life Goes On e Miss You, parceria com Robin Schulz.