Morre Daveigh Chase, atriz que interpretou Samara em 'O Chamado', aos 35 anos

A atriz Daveigh Chase, conhecida por interpretar Samara no filme de terror O Chamado (2002), morreu aos 35 anos. A informação foi divulgada pelo site TMZ nesta quarta-feira, 17.

Segundo Roy Hernandez, namorado da atriz, ela morreu na terça-feira, 16, após complicações causadas por meningite e uma infecção, que evoluíram para um quadro séptico. Daveigh havia sido internada em um hospital de Los Angeles no início deste mês com quadro de desnutrição.

Segundo o TMZ, a família de Daveigh Chase iniciou uma campanha de arrecadação na plataforma GoFundMe após sua morte.

A atriz iniciou a carreira ainda na infância e ganhou projeção em Hollywood ao dar voz à Lilo na animação Lilo & Stitch, lançada pela Disney em 2002. Ela também foi a voz de Chihiro Ogino na dublagem norte-americana de A Viagem de Chihiro.

Entre seus trabalhos mais conhecidos está o papel de Samara Morgan em O Chamado, personagem central da trama de terror dirigida por Gore Verbinski. Pela atuação, ela recebeu o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards.

A carreira de Chase também inclui participações em títulos como Big Love, Donnie Darko, Beethoven's 5th, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, ER e Mercy.