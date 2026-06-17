Passista da Cubango morre duas semanas depois de explosão em apartamento

Rio - A passista da Acadêmicos do Cubango, Marielly da Silva de Oliveira, de 25 anos, morreu após ficar 15 dias internada em decorrência dos ferimentos causados por uma explosão durante um serviço de impermeabilização de sofá em seu apartamento, em Niterói, na Região Metropolitana. A jovem estava em estado grave e acabou falecendo na última sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela escola de samba, que lamentou a perda.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com sua alegria, dedicação e amor pelo samba", escreveu a agremiação.





Marielly foi a segunda vítima fatal do acidente ocorrido em 28 de maio. A primeira foi Paulo Roberto Mattos da Silva, de 62 anos, responsável pelo serviço de impermeabilização realizado no estofado do apartamento da passista. Outras três pessoas também ficaram feridas. Uma delas permanece internada, enquanto as outras duas já receberam alta.



Bianca Dias de Lima, de 55 anos, que também trabalhava na empresa de limpeza de sofá, segue internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.



Segundo informações preliminares, a explosão aconteceu durante o processo de impermeabilização. No momento da aplicação do produto, outro equipamento elétrico do apartamento teria sido ligado, o que pode ter provocado o acidente.

O caso é investigado pela 77ª DP (Icaraí) e corre sob sigilo. A perícia foi realizada no local, e o resultado do laudo ainda é aguardado. Testemunhas também estão sendo ouvidas pelos investigadores.



