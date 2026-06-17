Filho de Neymar inicia negócio de venda de produtos feitos em impressora 3D

Rio – Davi Lucca, 14 anos, iniciou um novo empreendimento. O filho de Neymar Jr. e Carol Dantas criou a marca AmigoDino, na qual vende dinossauros articuladores feitos por impressora 3D.



Ele criou um perfil no Instagram para a marca em fevereiro, mas as vendas tiveram início apenas em abril. Davi lançou uma edição especial dos dinossauros em celebração à Copa do Mundo.



Carol Dantas, mãe do menino, chegou a ser parabenizada por incentivar o filho a empreender. A influenciadora Shantal Verdelho compartilhou elogio e mostrou chaveiro adquirido. "Olha só o que chegou aqui em casa: Amigo Dino! É do filho da Carol, o Davi, que tem uma impressora 3D. Edição especial de Copa. Isso daqui tá bombando!".



"Ele foi muito empreendedor. Tem uma impressora 3D, decidiu fazer negócio e, aí, esses dinossauros esgotaram, não sobrou nenhum. Agora fizeram a edição especial de Copa que eu não sei nem se tem para vender ainda porque chega e esgota. As crianças estão apaixonadas! Pode usar de chaveiro, pode usar de brinquedo, é articulado... Carol, parabéns! Que criação maravilhosa, você deu a oportunidade do seu filho empreender tão cedo assim e de deixar ele nessa empreitada", completou.



A mulher de Neymar Jr, Bruna Biancardi, apareceu utilizando um dos chaveiros do enteado no embarque para os Estados Unidos. Amanda Kimberlly, mãe de outra filha do jogador, Helena, também divulgou a marca.