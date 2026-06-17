Olivia Wilde lembra críticas a namoro com Harry Styles: 'As pessoas ficaram furiosas'

Olivia Wilde falou abertamente sobre o seu namoro com Harry Styles e a forma como ele foi recebido por fãs e pela mídia - o que acabou se refletindo até na campanha de Não Se Preocupe, Querida, filme dirigido por ela e estrelado pelo cantor.

Apesar de afirmar que o romance com o ex-One Direction foi "tão doce, tão bonito e realmente muito doméstico, gentil e adorável", a atriz notou que a diferença de 10 anos entre ela e Harris "realmente chateou as pessoas".

"Foi uma loucura. Eu não sei o quanto eu entendo disso. É um dos fatores que nunca compreendi totalmente", acrescentou em entrevista ao podcast Call Her Daddy, segundo a Variety.

Olivia ressaltou a admiração que sente pelo ex-parceiro em relação à forma como lida com a fama. "Acho que também teve muito a ver com o tipo de relação parassocial que as pessoas tinham, e têm, com ele, um fardo muito pesado que não invejo, e ele o carrega com elegância. Acho que é uma responsabilidade enorme que todas essas estrelas têm que carregar, algo simplesmente impossível", disse.

Segundo a atriz e diretora, ela se questionou sobre o quanto deveria falar sobre o assunto, especialmente porque estava divulgando Não Se Preocupe, Querida. "Eu queria dizer: 'Será que posso conversar com as pessoas? Será que posso simplesmente ir lá e dizer: 'Isso não é verdade?' E a resposta era: 'Não, isso não vai adiantar'"

"E isso foi muito difícil", continuou. "Eu sentia que estava trabalhando em nome de centenas de pessoas [que trabalharam no filme]. Eu me sentia frustrada por não poder me defender, mas não se tratava de mim… Acho que minha própria tentativa de ser forte e de, de certa forma, me elevar acima disso acabou parecendo inautêntica".

Wilde acredita que "as pessoas estavam p*** da vida" antes mesmo do filme lançar por conta de seu relacionamento com Styles, o que teria afetado a opinião do público sobre o longa. Os dois teriam se apaixonado durante as filmagens.

Mesmo assim, ela diz que a repercussão negativa não chegou a afetar o relacionamento dela e de Styles. "Acho que vivíamos numa espécie de bolha, e o julgamento nunca chegou a entrar nela, o que foi um milagre e uma prova de que conseguimos fazer isso acontecer", completou. "Acho que as pessoas estavam com raiva. É quase como se a felicidade as tivesse irritado. Eu ia a shows e dançava, e as pessoas diziam coisas como: 'Sua vadia! Como você ousa dançar e sorrir?' Isso realmente incomodava as pessoas".

Olivia Wilde e Harry Styles passaram cerca de dois anos juntos, terminando o romance ao fim de 2022.