A reportagem do MEIA HORA esteve no Méier, próximo a estação de trem, e ouviu moradores e trabalhadores. Rennan Farias, 30 anos, é vendedor numa joalheria. Apesar de morar em Nova Iguaçu, ele passa bastante tempo na Zona Norte, onde escutou muitos relatos de assaltos.

"A partir das 19h, pois é um horário que o comércio está praticamente todo fechado. [...] Tenho ouvido muitas pessoas relatarem assaltos pela região. [...] Principalmente roubos de motos e carros", contou o vendedor.

Ele tem notado o patrulhamento ostensivo na região e ressaltou a importância da iniciativa. "Só em ter os agentes nos bairros, já inibe muito a ação de assaltantes". Inclusive, o vendedor presenciou, na tarde de terça-feira passada (16), um suspeito com bag de motoboy sendo abordado por agentes da Força Municipal. "[O suspeito e os agentes] ficaram um tempo conversando. E no final, ele foi levado com a bicicleta e tudo", relatou Rennan.

Moradora do Cachambi, Luciana Duarte, de 50, já presenciou um assalto na região antes do patrulhamento. Com isso, ela também avalia a ação de forma positiva, ressaltando a sensação de segurança que a Força Municipal trouxe. "Eu percebi que com a presença deles teve melhoraria. Me senti melhor quando desci a rua saindo da academia e os vi. Porque [o policiamento] inibe qualquer ação", afirmou a corretora de imóveis, que trabalha em vários bairros da cidade, inclusive no Méier.