Wagner Moura negocia para estrelar novo 'Onze Homens e Um Segredo'; saiba detalhes

Wagner Moura pode estar no novo prelúdio de Onze Homens e um Segredo. Segundo a Variety e a Hollywood Reporter, o ator indicado ao Oscar 2026 pelo filme O Agente Secreto está em negociações para se juntar a Margot Robbie e Bradley Cooper no novo longa.

Os detalhes da trama estão em segredo, mas Moura deve interpretar o vilão.

Cooper dirigirá o filme, com estreia prevista para 25 de junho de 2027, e também produzirá o projeto ao lado da produtora LuckyChap, pertencente a Margot Robbie. Cooper também escreveu o roteiro.

Na CinemaCon - convenção global do mercado cinematográfico -, Robbie confirmou que o prelúdio se passará no Grande Prêmio de Mônaco de 1962 e acompanhará os pais astutos do vigarista Danny Ocean, o líder do assalto ao cassino de Las Vegas em Onze Homens e um Segredo.

"Antes mesmo de Danny Ocean pisar em Las Vegas, dois gênios o ensinaram tudo o que ele sabe: seus pais", provocou Robbie durante um vídeo promocional da programação da Warner Bros. para 2027. "Vocês os verão no auge de suas carreiras e, em nosso novo filme, realizando um roubo épico no Grande Prêmio de Mônaco de 1962."

O Onze Homens e um Segredo original estreou em 1960, estrelado pelos membros do Rat Pack Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford e Dean Martin.

O filme Onze Homens e um Segredo, dirigido por Steven Soderbergh e estrelado por George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt e Julia Roberts, gerou duas sequências (Doze Homens e Outro Segredo, de 2004, e Treze Homens e um Novo Segredo, de 2007), além do reboot Oito Mulheres e um Segredo, de 2018, com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Os filmes arrecadaram mais de US$ 1,4 bilhão nas bilheterias mundiais.

Wagner Moura em novos projetos

Wagner Moura acumulou prêmios por sua atuação em O Agente Secreto e fez história como o primeiro brasileiro a ser indicado ao Oscar e o primeiro a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama.

Ele estrelará em breve ao lado de Greta Lee, thriller de ficção científica da Netflix A Última Casa, dirigido por Louis Leterrier.