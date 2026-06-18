Mãe de rapaz desaparecido na comunidade busca resposta

Outra que busca respostas é a mãe de Luan Victor Bento Barbosa, 15 anos, que também recebeu ontem a notícia sobre a descoberta do cemitério clandestino. Ela afirma que, neste momento, deseja apenas que a justiça seja feita. "Eu estava no trabalho quando recebi a notícia por uma ligação da Renata, mãe do Ryan. Só espero que a justiça seja feita e que a Polícia Civil nos traga respostas", afirmou Lucélia Bento.
Luan está desaparecido desde 19 de abril, no Rio das Pedras. Segundo a mãe, o adolescente passou o dia com o pai na região da Freguesia, onde também estuda. Ao anoitecer, o pai o chamou para ir embora, mas ele decidiu permanecer por mais tempo jogando bola com amigos.
Por volta das 21h, Luan enviou uma mensagem informando que estava a caminho de casa, no Rio das Pedras, mas nunca chegou ao destino. Esse foi o último contato com a família. Uma das últimas localizações registradas pelo celular do adolescente foi na Rua Aldeia de Matos, dentro da comunidade. Horas depois, o aparelho emitiu seu último sinal na Rua Dama da Noite, também em Rio das Pedras. A família acredita que o chip do telefone tenha sido retirado.