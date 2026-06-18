Curso: 100 vagas para eletricista

Com foco na formação profissional e na ampliação de oportunidades de emprego, a Light abriu ontem inscrições para 100 vagas gratuitas do curso de eletricista. A iniciativa prepara novos profissionais para atuar no setor elétrico, uma área que demanda mão de obra qualificada e oferece boas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

Como forma de incentivar a diversidade e ampliar a participação feminina em uma área tradicionalmente ocupada por homens, o programa contará com uma turma exclusiva para mulheres.

O curso tem duração de dois meses e três semanas, com aulas teóricas e práticas. Há atividades no Colégio 1º de Maio, no Maracanã, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e na Light no Catumbi. Inscrições no www.light.com.br/SitePages/page-escola-light.aspx.