Anatel diz que alertas de 'misantropia' não foram enviados pelo sistema da agência

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou neste sábado, 20, que as mensagens de alerta recebidas por usuários nesta madrugada não foram disparadas pelas autoridades responsáveis pelo sistema oficial de avisos à população.

Em nota, a agência afirmou que "não há, neste momento, qualquer motivo de preocupação" em razão das mensagens recebidas.

Segundo a Anatel, os alertas encaminhados por meio da tecnologia Cell Broadcast são originados em uma plataforma própria da Defesa Civil (saiba mais abaixo), cabendo às operadoras apenas a transmissão das mensagens para as áreas geográficas determinadas pelos órgãos responsáveis.

A Anatel informou ainda que a Defesa Civil está apurando as circunstâncias do ocorrido e adotando as medidas necessárias para identificar a origem do disparo.

A Polícia Federal também investiga o caso.

Em diversas regiões do País, usuários receberam o alerta da Defesa Civil com a palavra "misantropia"- em alguns aparelhos escrita como "misantropi4". O conteúdo não tinha qualquer relação com protocolos oficiais de emergência. O tipo de envio foi classificada como "Alerta Extremo", categoria reservada para situações de risco iminente à vida, como enchentes, deslizamentos e tempestades severas.

O que significa 'misantropia'?

Misantropia é o termo usado para definir aversão, desprezo ou até mesmo ódio à humanidade. O termo também pode ser empregado para descrever pessoas que evitam o convívio social ou preferem o isolamento.

Como funciona o sistema de alerta?

O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar mensagens diretamente aos celulares localizados em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio. E foi criado para ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência.

As notificações são enviadas por meio de SMS e com um aviso sonoro - mesmo se o celular estiver em modo silencioso. O objetivo é orientar a população diante de eventos que possam representar perigo imediato.