Dua Lipa divulga fotos de festa de casamento com Callum Turner

Dua Lipa divulgou fotos de sua festa de casamento com o ator Callum Turner na região da Sicília, na Itália, realizada entre os dias 4 e 6 de junho. As imagens foram publicadas em seu Instagram neste sábado, 20.

Nas imagens, é possível ver detalhes das roupas usadas por eles na cerimônia, como o vestido usado pela cantora, branco, com plumas e exibindo as costas. O modelo é da grife francesa Chanel.

Já o noite estava com uma flor vermelha no bolso do paletó.

Além de momentos em clima romântico, também é possível conferir detalhes do local em que a festa foi realizada, e também alguns amigos do casal que estiveram presentes na festa no momento em que o noivo abriu uma garrafa de champanhe.

O casamento de Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner começaram a namorar em 2024. Em meados de 2025, o casal anunciou o noivado.

Em 31 de maio de 2026, eles se casaram no civil, e na semana seguinte, em 6 de junho, realizaram a festa de casamento na Itália.