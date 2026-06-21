Atirador alegou legítima defesa

A praça onde o jogo foi transmitido ficou com manchas de sangue e marcas de tiros. No local, muitas pessoas estavam reunidas para assistir a partida. Na manhã de ontem, comércios em volta ficaram fechados. De acordo com a Polícia Militar, dois homens teriam sido atingidos por disparos de arma de fogo em Campo Grande e deram entrada no Hospital Municipal Rocha Faria, onde um deles não resistiu aos ferimentos.

Em seguida, o PM fora de serviço se apresentou à 35ª DP (Campo Grande) e alegou ser o autor dos disparos, informando que houve um desentendimento em uma praça e que os envolvidos teriam atentado contra sua integridade física.

Na ocasião, equipes do 40° BPM foram acionadas e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Além disso, a Corregedoria Geral da Polícia Militar instaurou um inquérito policial para averiguar as circunstâncias dos fatos. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos e testemunhas foram ouvidos e a investigação está em andamento para esclarecer o caso.