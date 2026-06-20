Tiroteio entre PM e criminosos assusta moradores da Cidade de Deus

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos assustou moradores da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio, no início da tarde deste sábado (20). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agentes do Batalhão Tático de Motocicletas (BTM) atirando em direção aos bandidos na esquina da Avenida Edgar Werneck com a Rua Josias.

Em nota, a PM informou que as equipes estavam realizando um patrulhamento na comunidade no momento em que os homens armados atiraram contra os militares. Após o confronto, os criminosos fugiram e não houve prisões.

Por causa da ocorrência, a Polícia Militar intensificou o policiamento na Cidade de Deus ao longo do sábado.