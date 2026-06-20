Polícia prende homem acusado de fazer ‘delivery’ de drogas sintéticas

Rio - Policiais da 5ª (Mem de Sá) prenderam em flagrante, neste sábado (20), um integrante de uma quadrilha especializada na venda de drogas sintéticas por meio de um serviço de delivery na zonas Sul e Central do Rio. O suspeito foi detido em um apartamento em Copacabana, onde as equipes apreenderam diversos entorpecentes.

As investigações tiveram início após um usuário procurar a delegacia e denunciar que o bandido comercializava drogas. Os policiais foram a um endereço ligado ao criminoso e encontraram comprimidos de ecstasy e butanodiol, um solvente utilizado na confecção de produtos químicos, além dd ampolas, seringas, balanças de precisão, aparelho celular e um caderno de anotações.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. As investigações seguem em andamento na 5ª DP (Mem de Sá) para identificar outros envolvidos no esquema de delivery dos entorpecentes.