Com 4 surfistas, Brasil segue na briga pela etapa de Saquarema

O segundo dia de disputas na praia de Itaúna, em Saquarema, reduziu a 12 (oito homens e quatro mulheres) o número de surfistas ainda na briga pelo título da etapa brasileira da WSL (Liga Mundial de Surfe), a sexta no calendário da competição.
Neste sábado (20), Yago Dora, João Chianca e os irmãos Samuel e Miguel Pupo avançaram às quartas de final na chave masculina. Entre as mulheres, Luana Silva acabou eliminada nesta mesma etapa e as semifinais não contam com atletas da casa. A próxima chamada será na manhã deste domingo (21).
Na disputa da terceira rodada, Ítalo Ferreira acabou derrotado pelo francês Kauli Vaast, com um somatório de 14,17 a 12,87. Ferreira, que é o líder do ranking no momento, pode perder a posição ao final da etapa.
Entre os brasileiros que passaram da terceira rodada para as quartas de final, Samuel Pupo bateu o australiano Jack Robinson (15,84 a 9,94) e vai encarar o italiano Leonardo Fioravanti nas quartas.
Fioravanti, segundo no ranking, é o principal adversário de Ferreira na disputa pela primeira posição na classificação da temporada.
João Chianca derrotou outro australiano, George Pittar, por 14,30 a 13,26 e terá pela frente mais um surfista da Austrália nas quartas: Morgan Cibilic. Atual campeão mundial, Yago Dora derrotou o francês Marco Mignot com um somatório de 15,00 a 10,33 e vai enfrentar o compatriota Miguel Pupo, que venceu o australiano Callum Robson (14,03 a 12,17). Com isso, o Brasil já tem garantido pelo menos um atleta nas semifinais.
Já na chave feminina, a última esperança de título parou nas quartas. Luana Silva acabou derrotada pela americana Sawyer Lindblad em uma eliminatória bastante equilibrada (12,86 a 12,26) e encerrou sua participação em Saquarema. Com o resultado, Luana ocupa momentaneamente o terceiro lugar no ranking da temporada.