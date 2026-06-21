Museu Nacional lança exposições inéditas em comemoração aos 208 anos

Rescaldo das Memórias é a mostra individual do artista Vik Muniz, composta por fotografias e esculturas desenvolvidas a partir de cinzas e fragmentos de peças resgatadas do palácio. Segundo os organizadores, instalada na sala onde o incêndio de 2018 teve início e na qual é possível observar vigas de aço retorcidas pelo fogo, a exposição propõe reflexões sobre perda, memória e reconstrução, ao mesmo tempo em que reafirma a permanência do museu e sua capacidade de reinvenção.
Desenvolvida pelas equipes do museu e do Projeto Museu Nacional Vive, a mostra Bastidores da Ciência expõe a potência criativa e científica da instituição. Da restauração à paleoarte, da modelagem digital à taxidermia, das ilustrações científicas às sofisticadas técnicas de conservação de acervos, a exposição lança luz sobre profissões, conhecimentos e modos de fazer que marcam o cotidiano de um museu de ciências.
Instrumentos musicais produzidos pelo luthier Davi Lopes a partir de madeiras resgatadas do incêndio no museu também são destaques. “Não coloquei meus olhos na destruição e sim na renovação”, disse Davi.
Achados arqueológicos, ornamentos históricos restaurados e um conjunto de acervos científicos doados pelo Museu Sueco de História Natural, apresentados em uma vitrine que celebra o bicentenário das relações Brasil–Suécia, completam a mostra.
O diretor do Museu Nacional/UFRJ, Ronaldo Fernandes, destaca que “juntas, as mostras reafirmam a vitalidade da instituição, unindo arte, ciência e inovação, para aproximar o público de sua história e de seu futuro”.
Segundo Lucia Basto, gerente executiva do Projeto Museu Nacional Vive, “esta é mais uma oportunidade para acompanhar de perto a reconstrução do Museu e viver novas experiências neste palácio em transformação, que reafirma sua função social ao promover encontros entre ciência e arte”.
De acordo com Vik Muniz, ao transformar resíduos em patrimônio artístico, propõe uma reflexão sobre o poder da memória, da imaginação e da reconstrução coletiva.
“Não se trata apenas do que foi perdido. Trata, sobretudo, do que permanece. E daquilo que pode renascer", destaca o artista.
Serviço
Bastidores da Ciência e Rescaldo das Memórias
- De 21 de junho a 30 de agosto
- Terça a domingo, das 10h às 16h
- Entrada gratuita, com retirada de ingressos pela Sympla.
- Ingressos para as sessões de cada semana estarão disponíveis a partir das 13h das segundas-feiras
- O acesso no domingo (21) será livre, a partir das 9h, sem necessidade de retirada de ingressos.
- Visitas em LIBRAS com tradução para o português aos sábados, das 13h às 15h, a partir de 27/06
- Visitas de pessoas com deficiência mental/intelectual e/ou transtornos do neurodesenvolvimento em horários exclusivos: sempre às sextas-feiras e aos domingos, das 9h às 10h, a partir de 26/6. Esses públicos são bem-vindos em qualquer outro dia e horário.
- Agendamento de grupos escolares e de projetos sociais: e-mail para agendamento.exposicao@mn.ufrj.br
Status da reconstrução
- 75% das fachadas restauradas, incluindo esquadrias e ornamentos históricos
- 80% dos telhados refeitos, com sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e captação de águas pluviais instalados
- Esculturas centenárias de mármore restauradas, réplicas instaladas no topo do palácio
- Obras em andamento: restauro do bloco posterior do palácio, reforma e ampliação do prédio anexo e da Biblioteca Central do Museu
- Avanço no restauro de ambientes internos emblemáticos, como a sala do meteorito Bendegó e o pátio da escadaria monumental de mármore
- Claraboia instalada na área mais antiga do palácio, protegendo ornamentos históricos e sustentando um cachalote de 15,7 metros
- Projeto de arquitetura e restauro aprovado pelo Iphan; projeto de combate e prevenção a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros (RJ)